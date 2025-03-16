2025-03-16 17:09:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 1100 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة قادمة من خارج العراق، فيما أشار إلى القبض على شبكة خطرة لتجارة المخدرات. وقال الناطق الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري في كلمة له خلال إيجاز تفاصيل العملية النوعية، إن “الواجبات النوعية تستمر بهمة عالي بسواعد الرجال الذين اقسموا ان العراق خال من […]

ظهرت المقالة الداخلية تعلن ضبط شاحنة قادمة من سوريا باتجاه العراق وبداخلها طنٌ و100 كغم من الكبتاغون أولاً على ايشان.



