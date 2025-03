وفاة مفاجئة لأستاذ جامعي مصري في ذي قار بعد تعرضه لوعكة صحية

2025-03-16 17:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار بوفاة أستاذ جامعي مصري، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة. وأوضح المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن الأستاذ في عقده الرابع من العمر كان يعمل في إحدى الجامعات الأهلية في المحافظة. وأشار المصدر إلى أن الأستاذ تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية،...

