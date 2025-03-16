بعد "الواقعة المؤلمة".. إلزام "ستاربكس" بدفع 50 مليون دولار

2025-03-16 18:15:41 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ألزمت محكمة أميركية شركة ستاربكس، الجمعة، بدفع 50 مليون دولار تعويضات لسائق توصيل أصيب بحروق بالغة، بسبب غطاء غير محكم الإغلاق على مشروب ساخن. وكان مايكل غارسيا يستلم مشروبات من فرع لـستاربكس في لوس أنجلوس، عندما أصيب بحروق بالغة وتشوهات وتلف عصبي، حيث انسكب المشروب الساخن على حِجره، وفقا للدعوى المرفوعة في المحكمة العليا في كاليفورنيا عام 2020. واتهمت الدعوى ستاربكس، بـانتهاك واجبها في الرعاية بعدم إحكام إغلاق الغطاء، حسب تقرير شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية. وقال محامي غارسيا إن موكله كان يستلم 3 مشروبات، وعندما سلم النادل غارسيا الطلب، سقط مشروب من الكوب على غارسيا. ويشمل المبلغ تعويض غارسيا عن الألم الجسدي، والمعاناة النفسية، وفقدان متعة الحياة، والإذلال، والإزعاج، والحزن، والتشويه، والإعاقة الجسدية، والقلق، والضيق النفسي، وفقا لمنطوق الحكم. وفي المقابل، أعلنت ستاربكس أنها تعتزم استئناف الحكم. وقال متحدث باسم الشركة في بيان: نتعاطف مع السيد غارسيا، لكننا لا نتفق مع قرار هيئة المحلفين بمسؤوليتنا عن هذا الحادث، ونعتقد أن التعويضات الممنوحة مبالغ فيها. وأضاف المتحدث: لطالما التزمنا بأعلى معايير السلامة في متاجرنا، بما في ذلك التعامل مع المشروبات الساخنة. وتُذكّر هذه الدعوى بأخرى شهيرة رُفعت عام 1994 ضد شركة ماكدونالدز، حيث انسكبت قهوة ساخنة على حجر امرأة فأصيبت بحروق من الدرجة الثالثة. ومُنحت المدعية في القضية، واسمها ستيلا ليبيك، تعويضا يقترب من 3 ملايين دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام