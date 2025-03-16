2025-03-16 18:35:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - دولي

أفادت صحيفة بوليتيكو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح القادة العسكريين في الشرق الأوسط صلاحية تنفيذ الضربات الجوية "دون رادع" أو الحاجة إلى إذن مسبق من البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أعلن عن تنفيذ جولة جديدة من الضربات الجوية الأمريكية ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن الهدف منها هو "تدمير قواعد الإرهابيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية"، بالإضافة إلى "حماية الأصول البحرية الأمريكية واستعادة حرية الملاحة".

وأضافت الصحيفة أن هذا التغيير في السياسة جاء بعد أن خفف البيت الأبيض القيود التي كانت مفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ليمنح القادة العسكريين في الشرق الأوسط وإفريقيا القدرة على اتخاذ قرارات بتنفيذ الضربات الجوية دون طلب موافقة من البيت الأبيض.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته، أن الزيادة في الضربات التي استهدفت حركة الشباب في الصومال وقيادات داعش في سوريا هي نتيجة لهذه السياسة الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة هذه الضربات مع ظهور فرص جديدة لاستهداف قادة المتشددين في المنطقة.