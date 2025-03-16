المندلاوي باليوم الوطني للمقابر الجماعية: 16 آذار شاهد على دموية النظام البائد

2025-03-16 18:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن 16 آذار (اليوم الوطني للمقابر الجماعية) شاهد على دموية النظام الصدامي البائد، داعيًا الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية إلى توثيق جرائم تلك الحقبة المُظلمة.وقال المندلاوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نستذكر اليوم وبألم شديد الممارسات الإجرامية التي ارتكبها نظام البعث الدموي بحق مختلف مكونات شعبنا وعلى امتداد رقعة بلدنا، وفي مقدمتها مجازر حلبچة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية وقتل العلماء، وغيرها، والتي جسدّت وحشية وطغيان الدكتاتور ونظامه الإرهابي على مدار عقود من الزمن، وكشفت للعالم فظاعة انتهاكاته ومدى تعطشه لسفك الدماء لتثبيت سلطته على جماجم العراقيين وجراحاتهم".وأضاف، "لقد صوتنا في مجلس النواب، على جعل يوم الـ 16 من آذار يومًا وطنيًا للمقابر الجماعية ضمن قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024، وحرصنا على جعل هذا التاريخ شاهدًا على دموية النظام الصدامي البائد".ودعا المندلاوي- حسب البيان- "الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية إلى توثيق جرائم تلك الحقبة المُظلمة، والتعريف بحجم التضحيات التي قدمها شعبنا"، مشددًا، "سنعمل بدورنا على تشريع القوانين التي تُعزز العدالة وتُسهم في إنصاف عوائل الشهداء وضمان حقوقهم".