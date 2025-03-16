السلطات العراقية تعلن ضبط سبعة ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا عبر تركيا

2025-03-16 19:00:04 - المصدر: فرانس 24

بفضل معلومات من إدارة المخدرات السعودية، تمكنت السلطات العراقية الأحد من ضبط سبعة ملايين حبة كبتاغون في إقليم كردستان بشمال البلاد. وحسب بغداد، فإن الشاحنة التي تحمل المادة المخدرة كانت قادمة من سوريا باتجاه العراق مرورا بتركيا. وأورد تقرير نشر عام 2024 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن العراق صادر في العام 2023 "رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" يفوق وزنها 4,1 أطنان.