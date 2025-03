تلفزيون الناصرية: إحسان الأزيرجاوي يفوز برئاسة الهيئة الإدارية لنادي الناصرية

2025-03-16 20:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أسفرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الناصرية الرياضية التي جرت اليوم الأحد عن فوز إحسان الأزيرجاوي بمنصب رئيس النادي، وذلك بحضور الهيئة العامة للنادي. وفي تصريح لتلفزيون الناصرية، أكد عضو الهيئة الإدارية صاحب شريف ، أن الانتخابات جرت بعد اكتمال النصاب القانوني، وأظهرت النتائج فوز الأزيرجاوي في منصب...

