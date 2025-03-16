2025-03-16 20:36:04 - المصدر: ايشان

شهد العراق، حادثة مأساوية، انتهت بمقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة، على يد نسيبها، بعدما أقدم طبيب على ارتكاب جريمة بشعة بعد أن أقدم على قتل زوجته ووالديها وشقيقتها، عقب تصاعد خلافات حادة إثر اكتشاف الزوجة زواجه الثاني. وخلال شهر رمضان، أقدم “الطبيب السفاح” على إنهاء حياة زوجته ووالديها وشقيقتها، داخل منزلهم، بعد اكتشاف زواجه […]

ظهرت المقالة “الطبيب السفاح”.. قصة نهاية أسرة عراقية على يد نسيبها بسبب اكتشاف زواجه الثاني أولاً على ايشان.



