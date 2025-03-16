2025-03-16 20:36:04 - المصدر: ايشان

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، واتفق معه على مضاعفة كمية الكهرباء التي ستوفرها تركيا للعراق، لسد العجز خلال مواسم الذروة، بعد القرار الأمريكي بمنع استيراد الغاز الإيراني. وذكر بيان الوزارة الذي ورد لـ “إيشان”، أن “اللقاء شهد مناقشة القضايا المتعلقة بالكهرباء، والغاز الطبيعي، […]

ظهرت المقالة العراق يترك إيران ويتجه صوب تركيا لتزويده بالكهرباء أولاً على ايشان.



