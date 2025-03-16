2025-03-16 21:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن قسم جباية الإيرادات الحكومية في مصرف الرافدين، الأحد، تحقيق نمو غير مسبوق في تسويات الجباية الالكترونية لحسابات دوائر الدولة خلال عام 2024، مؤكدًا أن إجمالي المبالغ المجباة خلال عام 2024 بلغ أكثر من 6.06 ترليون دينار عراقي. وقال المصرف في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وتيرة التحصيل عبر شركات الدفع الالكتروني تصاعدت بشكل كبير، ما يعكس التطور الكبير في اعتماد الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات الحكومية. وأضاف البيان، بلغ إجمالي المبالغ المجباة خلال عام 2024 أكثر من 6.06 ترليون دينار عراقي، مسجلًا ارتفاعًا متواصلًا مقارنة بالشهور الأولى من العام وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الرافدين، مبينًا، شهد شهر أيلول 2024 أعلى معدل نمو، حيث بلغ إجمالي التسويات 838.5 مليار دينار، بنسبة 11.12 مقارنة بالشهر السابق. وتابع، في مطلع عام 2025، واصل النظام أداءه القوي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحصلة في يناير 2025 نحو 707.5 مليار دينار، تلاه شهر فبراير بمبلغ 689.2 مليار دينار، كما سجلت الدوائر الحكومية تزايدًا ملحوظًا في تفعيل نظام الجباية الالكترونية، حيث ارتفع عدد الجهات المفعلة إلى 1,808 دوائر لغاية فبراير 2025، مقارنة بـ 1,395 دائرة في ديسمبر 2024. وأكد مصرف الرافدين، أن هذا النمو الكبير يعكس نجاح توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة المالية. كما شدد على أن النظام الالكتروني للجباية يمثل ركيزة أساسية في تحسين آليات التحصيل وتقليل مخاطر الفساد المالي. وختم البيان، أن هذه القفزة النوعية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقودها مصرف الرافدين بالتعاون مع الجهات الحكومية، لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة في التعاملات المالية الالكترونية ورفع كفاءة القطاع المالي في العراق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام