العراق يبحث مع تركيا استيراد الغاز والكهرباء لسد العجز في الطاقة

2025-03-16 22:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 16 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في بغداد إمكانية استيراد الغاز والكهرباء إلى العراق وتطوير عمل خط تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان الطرفين ناقشا سبل تزويد العراق بالطاقة الكهربائية لسد العجز في مواسم الذروة وتعزيز كمية الكهرباء الموردة لإقليم كردستان العراق ومدينة الموصل إضافة إلى العمل على استكمال مشروع الربط الكهربائي عبر تهيئة الإجراءات الفنية اللازمة في أقرب وقت.وأوضح البيان أن الوزيرين تطرقا كذلك إلى إمكانية استيراد الغاز من تركيا لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق وتشجيع الشركات التركية على الاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق.كما بحثا ملف تجديد عقد أنبوب (جيهان) لنقل النفط من العراق إلى تركيا مع بحث آليات تمديده جنوبا لتعزيز قدرات تصدير النفط العراقي وإيصاله إلى الأسواق الأوروبية.وتأتي هذه المباحثات في ظل مساعي الحكومة العراقية لإيجاد بدائل عن الكهرباء المستوردة من إيران بعد انتهاء الإعفاءات الأمريكية التي كانت تسمح بتوريدها. وأفادت رئاسة الحكومة العراقية الأحد الماضي بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز بأن الولايات المتحدة قررت إنهاء الاستثناء الممنوح للعراق بشراء الكهرباء من إيران في إطار سياسة واشنطن بممارسة "أقصى الضغوط" على طهران.وتنتهي بذلك الإعفاءات الأمريكية التي كانت تمنح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني الذي كان يشغل نحو ثلث محطات الطاقة الكهربائية في البلاد وهو الأمر الذي تحاول بغداد جاهدة تفادي انعكاساته في المرحلة المقبلة عبر البحث عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز. (النهاية) ع ح ه / ن س ع