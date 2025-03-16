2025-03-16 22:00:06 - المصدر: الطاقة

حقّق حقل الأحدب النفطي، الواقع في محافظة واسط العراقية، إنجازًا جديدًا في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإنتاج وتحسين كفاءة الاستخراج. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فقد نجحت شركة نفط الوسط، بالتعاون مع شركة الواحة الصينية، في تطبيق تقنيات متطورة لأول مرة في العراق، تهدف إلى تقليل نسبة المياه المصاحبة للنفط وزيادة …

إقرأ: حقل الأحدب العراقي يسجل قفزة إنتاجية بفضل تقنيات حديثة على منصة الطاقة



