المفوضية تحدد موعد البدء بتحديث سجل الناخبين

2025-03-16 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن التسجيل البايومتري مفتوح في 1079 مركز تسجيل، وفيما أشارت إلى أنها تدرس اعتماد البطاقة الوطنية بدلًا من الانتخابية في الانتخابات المقبلة، حددت موعد البدء بتحديث سجل الناخبين.وقالت الناطق الإعلامي الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية تواصل استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل"، مبينة، أن "عملية التسجيل البايومتري مستمرة لكن مرحلة تحديث سجل الناخبين لم تبدأ بعد، كونها مرحلة خاصة بإحدى مراحل العملية الانتخابية".وأضافت، أن "التسجيل البايومتري مفتوح في 1079 مركز تسجيل، وبإمكان الناخب مراجعة أقرب مركز لتسجيل بيانات الناخبين غير المسجلين سابقا والمواليد الجديدة 2007"، مشيرة إلى، أن "مجلس المفوضين صادق على نظام تحديث سجل الناخبين وسوف يصادق على إجراءات تحديث سجل الناخبين ومن بعد ذلك سيحدد موعد انطلاق مرحلة تحديث سجل الناخبين عند ذلك ستكون هناك حالات التغيير والإضافة والحذف وغيرها من هذه الحالات".وبشأن التوجه لاعتماد البطاقة الموحدة للانتخابات بدلًا من بطاقة الناخب، أكدت الغلاي، أن "مفوضية انتخابات أجرت لقاءات عدة، واحد منها هو توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمقترح أن تكون البطاقة الوطنية هي بطاقة الناخب التي ينتخب بها"، لافتة إلى، أن "المفوضية تدرس هذا الموضوع وشكلت لجنة حكومية في هذا الجانب وعقدت اجتماعات وتباحثت في هذا الموضوع وهي ما زالت مستمرة بشأن ذلك".