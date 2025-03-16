سقوط طائرة مسيرة "مجهولة الهوية" في السليمانية تتسبب بأضرار مادية

2025-03-16 23:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن قائممقام قضاء دوكان في السليمانية، سيروان سرحت، مساء اليوم الأحد، عنسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في إحدى القرى، مخلفة أضرار مادية من دون تسجيلأية إصابات بشرية، مؤكداً أن القوات الأمنية باشرت بالتحقيق في الحادث.

وقالسرحت لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطت مساء اليوم في قرية سوفیان التابعةلناحية بنگرد في قضاء دوكان، وجزء منها يقط فوق عجلة بينما سقط الجزء الآخر علىمزرعة في القرية".

وأضافأن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المدنيين، والأضرار اقتصرت علىالممتلكات"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث فوروقوعه، وبدأت على الفور إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وأشارالمسؤول إلى أنه "تبين من خلال التحقيقات الأولية أن أحد أجزاء الطائرة كانتحمل عبارة (بيرق دار)، وهو ما قد يشير إلى مصدر الطائرة أو الجهة التي كانتتشغلها".

يشارإلى أن "بيرقدار" هي طائرة مسيرة تركية يستخدمها الجيش التركي فيعملياته العسكرية، كما يتم تصديرها إلى عدد من البلدان.