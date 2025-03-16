ترامب وأردوغان يبحثان رفع العقوبات عن سوريا وإنهاء حرب أوكرانيا

2025-03-16 23:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا ومساعي إيجاد نهاية لحرب أوكرانيا، وكذلك حيازة تركيا مقاتلات أميركية حديثة. وحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، شدد أردوغان في اتصال هاتفي مع ترامب على أهمية المساهمة المشتركة بين بلاده والولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، من أجل إعادة إحلال الاستقرار في هذا البلد، وتفعيل الحكومة الجديدة. وأكد أردوغان أن رفع العقوبات سيمكّن السوريين من العودة إلى وطنهم مجدداً. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على دمشق، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى بعد سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل عائقاً أمام النهوض بالبلاد المدمرة. مساع وقف الحرب في أوكرانيا وفي شأن الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس التركي دعمه الإجراءات الثابتة والمباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى أن بلاده بذلت جهوداً لضمان سلام عادل ومستدام منذ بدء الحرب، وستواصل القيام بذلك. شراء تركيا مقاتلات من جانب آخر، أكد أردوغان ضرورة حسم مسألتي شراء تركيا مقاتلات إف16 الأميركية وعودتها إلى برنامج تصنيع النسخة المتطورة منها إف35. وفرضت واشنطن في كانون الأول 2020 سلسلة عقوبات تستهدف صناعات الدفاع التركية بعدما حصلت أنقرة على منظومة إس400 الروسية المضادة للصواريخ. وعلى إثر فرض العقوبات، تم إخراج تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات إف35 الهجومية، رغم تأكيد أنقرة دفع كافة مستحقاتها وقيامها بكامل واجباتها تجاه المشروع. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام