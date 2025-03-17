العراق يفتح أبوابه للجماهير الكويتية لدعم "الأزرق" في مواجهة "أسود الرافدين"

2025-03-17 00:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن السفير العراقي في الكويت، منهل الصافي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، أن الجماهير الكويتية ستتمكن من دخول مدينة البصرة عبر تأشيرة مجانية، تبدأ اعتبارا من يوم غد، لمؤازرة منتخبها في مباراته المرتقبة أمام العراق.

وأوضح الصافي عبر "بغداد اليوم"، أن "آخر موعد للاستفادة من هذه التأشيرة سيكون يوم الخميس، وهو يوم المباراة"، مشيرا إلى أن "التوقعات تشير إلى دخول أكثر من خمسة آلاف مشجع كويتي إلى ملعب "جذع النخلة"، وفقا لمحددات الاتحاد الآسيوي".

وأضاف، أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم سيكون المسؤول عن ضبط أعداد الجماهير داخل الملعب".

ويخوض منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل مباراته المُرتقبة أمام نظيره الكويتي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق في وقت سابق من اليوم الأحد (16 آذار 2025)، على منح المشجعين الكويتيين فيزا مجانية لدخول العراق، لحضور مباراتهم امام منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مصدر مطلع في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "السوداني وافق على منح المشجعين الكويتيين فيزا مجانية لدخول العراق".

وأضاف، أن "الموافقة جاءت لدخول الجماهير الكويتية لحضور مباراتهم أمام منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026".