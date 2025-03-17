2025-03-17 00:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

باشر المنتخبُ الوطنيُّ، مساء اليوم الأحد، (16 آذار 2025)، خوضَ أولى وحداته التدريبيّة في مراكز التدريبِ الخاصّة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة، وذلك تحضيراً لجولتي التصفياتِ (السابعة والثامنة) أمام الكويت وفلسطين على التوالي، والمؤهلة لمونديال 2026.

وحضر تدريباتُ اليوم، رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، وعضو المكتب التنفيذيّ أحمد الموسوي.

وشاركَ فيها كل من اللاعبين: جلال حسن ، أحمد باسل ، علي كاظم ، كميل سعدي (والأربعة حراس مرمى)، أحمد يحيى ، مناف يونس ، اكام هاشم ، مهند علي ، علي جاسم ، لوكاس شليمون ، الآي فاضل ، أمير العماري ، علي يوسف ، هارون أحمد ، يوسف أمين ، إبراهيم بايش ، بيتر كوركيس ، أمجد عطوان ، ريبين سولاقا ، أيمن حسين ، أسامة رشيد.

ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ الوطنيّ يوم غد الاثنين وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، قبل أن يلتحقَ غداً كل من اللاعبين زيدان إقبال ، حسين علي ، علي الحمادي ، ميرخاس دوسكي ، فرانس ضياء ، ماركو فرج ، آدم طالب ، محمد الطائي.

ويستضيف فريق أسود الرافدين نظيره الكويتي يوم 20 آذار الجاري (الخميس المقبل)، على أن يحل ضيفًا على نظيره الفلسطيني يوم 25 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب العراق قبل انطلاق الجولة السابعة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدر ونقطتين عن الأردن صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب فلسطين الترتيب برصيد 3 نقاط.

فيما وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على منح المشجعين الكويتيين فيزا مجانية لدخول العراق وحضور مباراة منتخب بلادهم امام المنتخب الوطني.