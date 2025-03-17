العراق ضمن أكبر 5 اقتصادات عربية خلال 2024

2025-03-17 00:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمانالصادرات "ضمان"، يوم الأحد، عن استحواذ خمس دول عربية بينها العراق،على 72% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، الذي تجاوز 3.6 تريليون دولار في العام2024، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة بالعام 2023.

ووفقاً للنشرة الفصلية الرابعة للمؤسسة، فقد تصدرت الإمارات، والسعودية،ومصر، والعراق، والجزائر، قائمة الدول العربية الأكثر مساهمة في الناتج المحليالإجمالي.

وتوقعت النشرة أن يشهد الاقتصاد العربي نمواً بنسبة 4.1% في العام الحالي،مدفوعاً بأداء إيجابي في 14 دولة عربية، من بينها 9 دول نفطية، تساهم بنحو 78% منالناتج المحلي الإجمالي العربي.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى "تحسن عائدات تصدير النفط والغاز،رغم التحديات الاقتصادية، حيث شهدت المنطقة تراجعاً في إنتاج النفط الخام بنسبة4%، إلى جانب تفاوت في مؤشرات النمو بين الدول العربية".

ويعد العراق أحد أبرز الدول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العربي،حيث يعتمد اقتصاده بشكل رئيسي على صادرات النفط، إضافة إلى خطط حكومية تستهدفتنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وسجل المتوسط النظري لدخل الفرد العربي في العام الماضي نحو 7557 دولاراً،مع توقعات بارتفاعه بنسبة 1% ليصل إلى 7602 دولاراً في 2025، في حين تجاوز عددسكان الدول العربية 467 مليون نسمة بنسبة نمو 2%.

وشهدت المنطقة العربية ارتفاع معدل التضخم إلى 12% في العام الماضي، وسطتوقعات بتراجعه إلى 8.5% خلال العام الحالي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9.7%.

أما التجارة الخارجية العربية، فقد نمت بنسبة 3.6% متجاوزة 3.3 تريليوندولار، بفضل زيادة الصادرات بنسبة 1% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7%.

كما سجلت احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية نمواً بمعدل 3.7%،لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات الدول العربية لمدة تزيدعلى ثمانية أشهر.

أما نسبة الدين الحكومي العربي، فقد تراجعت إلى 48.3% من الناتج المحليالإجمالي، مع توقعات باستمرار انخفاضها إلى 47.6% في العام الحالي.