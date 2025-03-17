2025-03-17 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الأحد، عن إنقاذ حياة شاب حاول الانتحارمن أعلى جسر في مدينة الحلة، إلى جانب القبض على ثمانية مطلوبين وضبط مخدرات فيحملة أمنية بالمحافظة.

وبحسببيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن مفارز من دورية شرطة النجدة نداء (ب5) استجابت لنداء الحالة الوارد من غرفة السيطرة المركزية وتمكنت في وقت قياسي منالوصول إلى الشاب وإنقاذ حياته بعدما حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر"تبه" وسط مدينة الحلة، فيما باشر مركز الشرطة المختص باتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة حيال الواقعة.

منجانب آخر، ذكرت القيادة في بيان منفصل اليوم، أن مديريات الأقسام الميدانية فيقيادة شرطة محافظة بابل، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى نفذت حملة أمنيةشاملة استهدفت مختلف مناطق المحافظة ونقاط التفتيش الرئيسية فيها أسفرت الحملة عنإلقاء القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء بموجب مواد قانونية متنوعة.

وأضافت،كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط متهم بحوزته نحو نصف غرام من مادة الكريستالالمخدرة، بالإضافة إلى حجز أربع دراجات نارية مخالفة للتعليماتوالقوانين المرورية.