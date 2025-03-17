2025-03-17 00:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشر المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بخوض أولىوحداته التدريبية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة، وذلك تحضيراًلجولتي التصفيات السابعة والثامنة (الكويت وفلسطين) على التوالي، المؤهلة لمونديال2026.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، فإن تدريباتاليوم شاركَ فيها كل من: جلال حسن، وأحمد باسل، وعلي كاظم، وكميل سعدي، وأحمد يحيى،ومناف يونس، وآكام هاشم، ومهند علي، وعلي جاسم، ولوكاس شليمون، وآلاي فاضل، وأمير العماري،وعلي يوسف، وهارون أحمد، ويوسف أمين، وإبراهيم بايش، وبيتر كوركيس، وأمجد عطوان، وريبينسولاقا، وأيمن حسين، وأسامة رشيد.

ومن المؤملِ أن يخوض المنتخب العراقي يوم غد الاثنين وحدتين تدريبيتينصباحية ومسائية، قبل أن يلتحق غداً كل من اللاعبين زيدان إقبال، وحسين علي، وعلي الحمادي،وميرخاس دوسكي، وفرانس ضياء، وماركو فرج، وآدم طالب، ومحمد الطائي.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الاستعدادات الأمنية واللوجستية في محافظةالبصرة لتأمين مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأسالعالم 2026.

وظهر ملعب البصرة الدولي بسعة 65 ألف متفرج، اليوم بحلته الجديدة بعد إكمالأعمال الصيانة والتأهيل كافة، قبل خمسة أيام من مباراة العراق والكويت ضمن التصفياتالمؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها فيه.

ووصلت مساء أمس السبت، المجموعة الأولى من وفد المنتخب العراقي لكرة القدمإلى مدينة البصرة، وذلك تحضيراً لخوض مباراته المرتقبة أمام نظيره الكويتيّ، وقد كشفتوكالة شفق نيوز، أن اللاعبين يلتحقون بمعسكر المنتخب بشكل متقطع، سواء المحترفين أوفي الأندية العراقية.

يذكر أن مراكز بيع تذاكر مباراة العراق والكويت المقررة يوم الخميس المقبلستكون متاحة في جميع محافظات العراق، وسيتم إطلاق عملية البيع اليوم الاحد بعد الإفطار.