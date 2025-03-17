حكومة كردستان تنجز قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار لارسالها الى بغداد

2025-03-17 00:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت مصادر حكومية، اليوم الأحد، (16 آذار 2025)، بإرسال قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري لغرض توزيع رواتب آذار قبل عطلة عيد الفطر.

وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية بإن "معظم وزارات الإقليم أكملت قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار الحالي" مبينة، أن "اليوم الأحد كان الموعد الأخير لتجهيز وإكمال القوائم حتى تصادق عليها الجهات المعنية".

وأضافت "نترقب إرسال القوائم إلى العاصمة بغداد خلال الأسبوع الجاري من أجل إطلاق تمويلات رواتب آذار والشروع بتوزيعها قبل عيد الفطر".

وكان النائب الكردي السابق غالب محمد، كشف أمس السبت، عن طلب تقدمت به وزارة المالية الاتحادية كشرط لإرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار قبل العيد.

وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إن: "وزارة المالية طلبت من حكومة الإقليم تسليم الإيرادات الداخلية غير النفطية لشهري شباط وآذار، وستمول رواتب الموظفين لشهر اذار قبل العيد".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تضع العراقيل شهريا، وهي غير جادة لحل مسألة الرواتب، وفي كل شهر هنالك خلافات ومشكلة في القوائم، وهي من تتحمل مسألة التأخير في الرواتب، وهذه القضية لن تحل، وستستمر المشكلة شهريا، إلا من خلال التوطين في المصارف الاتحادية".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال الأربعاء الماضي، إن الحكومة تبذل مساعيها كافة من أجل صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر آذار الجاري قبل حلول عيد الفطر.