2025-03-17 00:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية شارك محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، برفقة قائد شرطة المحافظة، أبناء مدينة الناصرية في مجالسهم الرمضانية، حيث حضر مجلس عزاء في جامع الشيخ عباس الكبير، وسط حضور جمع من الأهالي. انتهى.

The post في أجواء رمضانية.. محافظ ذي قار يحضر مجلس عزاء في جامع الشيخ عباس الكبير appeared first on شبكة اخبار الناصرية.