محافظ ذي قار يقيم مأدبة إفطار تقديرا لسائقي التوصيل

شبكة اخبار الناصرية: نظم محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، أمسية إفطار خاصة لسائقي خدمات التوصيل (الدلفري)، حيث تخللتها مائدة إفطار جماعية، تم خلالها تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه هؤلاء السائقون في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. واعرب الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية عن تقديره الكبير لجهود سائقي التوصيل،...

