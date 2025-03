2025-03-17 00:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: عقد رئيس صندوق إعمار ذي قار، محمد جواد الزيدي، اجتماعا مع إدارة الشركة المنفذة لمشروع مجسر تقاطع المنصورية، بحضور كادر الشركة ودائرة المهندس المقيم، لمناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة لضمان سير العمل دون معوقات. وأوضح الزيدي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن الاجتماع ركّز على رصد المشاكل الفنية والإدارية...

The post بالصور: متابعة تنفيذ مشروع مجسر تقاطع المنصورية في ذي قار وحلحلة المعوقات وتسريع العمل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.