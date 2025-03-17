رئيس حكومة كردستان العراق يبحث مع وزير الطاقة التركي تذليل عقبات تصدير نفط الإقليم

2025-03-17 01:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 16 - 3 (كونا) -- بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تذليل العقبات أمام تصدير نفط كردستان.وذكرت حكومة اقليم كردستان في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع بارزاني وبيرقدار والوفد المرافق لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان تركيا لا سيما في مجال الطاقة.واتفق الجانبان على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تعترض عملية تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء (جيهان) التركي في أقرب وقت.وكان الوزير التركي وصل أربيل في وقت سابق اليوم قادما من بغداد حيث أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين تناولت التعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى تطوير مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين. (النهاية) ص ب ر / ر س