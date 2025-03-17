برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بريمونتادا مثيرة

2025-03-17 02:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة (4-2)، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا، في معقل الروخيبلانكوس ملعب "رياض إير ميتروبوليتانو".وسجل أهداف برشلونة كلا من: ليفاندوفسكي، فيران توريس "هدفين"، ولامين يامال في الدقائق (72، 78، 90+2، 90+4).بينما سجل لأتلتيكو مدريد كلا من: جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث في الدقائق (45 و70).وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 56 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.