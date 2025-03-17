رئيس الوزراء العراقي يتعهد لوزير الدفاع الأمريكي بحماية مستشاري التحالف في العراق

2025-03-17 03:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 16 - 3 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الأحد التزام العراق بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق بدعوة من حكومته لدعم محاربة التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية (داعش).وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها أن السوداني أبلغ هيغسيث أيضا "التزام العراق بحصر استخدام القوة بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي".وخلال الاتصال أكد السوداني أن التهدئة والحوار هما السبيلان الناجعان لمعالجة الازمات في منطقة حساسة وحيوية مثل الشرق الاوسط مؤكدا ان هذا النهج يمثل الموقف الثابت للعراق في التعامل مع التحديات الإقليمية.وفي المقابل أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث رئيس الوزراء العراقي بأن العمليات العسكرية الأمريكية ستتواصل في اليمن ما لم تتوقف "الهجمات الحوثية" على القوات الأمريكية بتأثيراتها في الملاحة بالبحر الأحمر.ونقل البيان العراقي عن وزير الدفاع الأمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد وأن العمليات العسكرية ستتوقف فور توقف هذه الهجمات.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الليلة الماضية بدء عملية عسكرية "حاسمة" على ميليشيا الحوثي في اليمن وتوعد باستخدام "القوة المميتة الساحقة" ضد تلك الميلشيا لدورها في تعطيل حركة الملاحة البحرية.وخلال الاتصال اتفق رئيس الوزراء العراقي مع وزير الدفاع الأمريكي على استمرار التعاون الأمني بين البلدين في إطار التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش.واستعرض الجانبان النجاحات الأخيرة في استهداف وقتل كبار قادة داعش مؤكدين أهمية الحفاظ على نهج قوي ومنسق في مكافحة الارهاب لمنع التنظيم من اعادة بناء قدراته.وتطرقت المحادثات الى ما وصفه البيان بالوضع المقلق في سوريا إذ أعربا عن عزمهما منع داعش في سوريا من تشكيل اي تهديد بعد أن تمكن من الحصول على أسلحة جديدة هناكز وطبقا للبيان فإن الطرفين اختتما الاتصال بتأكيد استمرار الحوار والتعاون لتعزيز المصالح المشتركة بين العراق والولايات المتحدة والعمل معا للحفاظ على السلام والامن في المنطقة. (النهاية) ع ح ه / ه س ص