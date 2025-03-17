السيد الصدر يدعو لوقف العدوان على اليمن وفك الحصار عن غزة

2025-03-17 03:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا زعيم التير الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، حكام العرب إلى الضغط على العدوان الصهيو إمريكي لوقف عدوانه ضد اليمن ولبنان وفلسطين وفك الحصار عن غزة.وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة (x)، تبعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "أدعو العقلاء والحكماء وما بقي من حكام العرب إلى الضغط على العدوان الصهيو إمريكي لوقف عدوانه ضد اليمن ولبنان وفلسطين بل وإيقاف الزحف الصهيوني إلى الأراضي السورية".وتابع، "كما وأدعوهم إلى فك الحصار على غزة هاشم.. فاستمرار حصارها سيكون بداية لتهجير أهلها وبيعها للقردة والخنازير".أدناه نص التغريدة:



