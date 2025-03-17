2025-03-17 04:18:04 - المصدر: ايشان

أكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، أن أبناء بني هاشم لا يخشون الموت، وأنهم على استعداد دائم للتضحية من أجل الكرامة والدين والعقيدة والوطن، مشددًا على موقفهم الرافض للاحتلال. وأشار الصدر، في بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” اليوم الثلاثاء، إلى قلقه من تصاعد التوتر الطائفي في المنطقة، لا سيما في سوريا ولبنان […]

ظهرت المقالة السيد الصدر: نحن بنو هاشم.. مستعدون للتضحية من أجل الدين والوطن أولاً على ايشان.



