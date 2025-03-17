شغب جماهيري وفوضى عارمة تتسبب بإلغاء مباراة في فرنسا

2025-03-17 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أدى شغب جماهيري في فرنسا إلى إلغاء مباراة نادي مونبلييه وضيفه سانت إيتيان مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم "ليغ1".

ونشبت فوضى عارمة في المدرجات بعد تلقي شباك مونبلييه الهدف الثاني في وقت مبكر من زمن الشوط الثاني للقاء، حيث بدأ بعض مشجعي أصحاب الأرض إلقاء الألعاب النارية إلى أرضية ملعب "دو لا موسون" وإشعال النيران.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، تسبب هذا الأمر في توقف اللعب لمدة 3 دقائق تقريبا، قبل استئناف المباراة لفترة وجيزة، ولكن تبين أن حريقا اندلع في الجزء الأمامي من مدرج جماهير مونبلييه.

وشوهد المشجعون يركضون إلى الجزء الخلفي من المدرجات بينما كان عمود من الدخان الأسود يتصاعد بشكل مثير للقلق من الحريق.

وأوقف الحكم المباراة وأرسل اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، بينما استمرت النيران مشتعلة.

وبعد مرور نصف ساعة تقريبا، صدرت تعليمات للجماهير بإخلاء الملعب، وتم اتخاذ القرار بإلغاء المباراة