محمد صلاح يواصل الأرقام المخيبة في النهائيات

2025-03-17 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

عاش نجم ليفربول محمد صلاح يوما للنسيان بعدما خسر مع فريقه المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، ولم يقدم الأداء المنتظر منه لتستمر سلسلة أرقامه المخيبة في المباريات النهائية .

ووفقا لإحصائيات نشرتها شبكة ESPN عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإن صلاح سجل هدفين فقط وصنع هدفا واحدا في 11 مباراة نهائية (أو حاسمة على لقب) مع ليفربول.

اللافت أن الهدفين اللذين سجلهما جاءا من ركلتي جزاء، أحدهما كان في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام عام 2019، ما يعني أنه لم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح في المباريات النهائية.

وعلى الرغم من تألقه الواضح في الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيقه العديد من الأرقام القياسية في المسابقة، إلا أن صلاح لم يتمكن حتى الآن من ترك بصمة واضحة في المباريات الحاسمة التي تؤدي إلى التتويج بالألقاب.