السوداني يبلغ تركيا: نعمل على استئناف تصدير نفط كوردستان

2025-03-17 09:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الذي يزور بغداد حاليا.

ونقل بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، تأكيد السوداني حرص حكومته على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات، بجانب التعاون في مجال الطاقة الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره، ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك، وكذلك في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، بالإضافة إلى التأكيد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لغرض استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق, مبيناً أنّ المفاوضات مستمرة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لغرض حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير.

من جانبه، عبّر بيرقدار عن رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية، وأهمية تصدير النفط من البصرة عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة.