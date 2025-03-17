السوداني: الحكومة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية

2025-03-17 09:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الإثنين (17 آذار 2025)،حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، فيما أكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات، بجانب التعاون في مجال الطاقة الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره، ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك، وكذلك في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، بالإضافة إلى التأكيد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لغرض استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق", مبيناً أنّ "المفاوضات مستمرة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لغرض حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير".

من جانبه، عبّر "بيرقدار عن رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية، وأهمية تصدير النفط من البصرة عبر ميناء جيهان التركي"، مشيراً إلى "مشروع طريق التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة".