توترات الشرق الاوسط ترفع أسعار النفط.. برنت يصل لهذا المستوى

2025-03-17 09:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى تنهي هجماتها على الشحن. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 70.99 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:36 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 67.58 دولارا للبرميل. وتُعد الغارات الجوية الأمريكية، التي قالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إنها أسفرت عن مقتل 53 شخصاً على الأقل، أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في ينايركانون الثاني. وتقول رويترز، إن هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل التجارة العالمية وتسببت في إطلاق حملة مكلفة من قبل الجيش الأمريكي لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار. والأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط قليلا ، منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. وأعلنت الصين عن بداية متباينة للعام،. وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين تباطؤ الإنتاج الصناعي خلال شهري يناير وفبراير، بينما تسارع نمو مبيعات التجزئة بشكل طفيف. وكشفت الحكومة الصينية عن ما أسمته خطة عمل خاصة يوم الأحد في محاولة لتعزيز الاستهلاك المحلي والانتعاش الاقتصادي وسط موجة من التعريفات التجارية الأمريكية ضد الصين، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين. وخفض محللون في جولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط، وقالوا إنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأميركي بشكل أبطأ من المتوقع، بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على دول مثل كندا والصين والمكسيك. وقال المحللون في مذكرة نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في ديسمبر 2025 بمقدار 5 دولارات إلى 71 دولارا للبرميل خام غرب تكساس الوسيط إلى 67 دولارا، ونطاق خام برنت إلى 65 إلى 80 دولارا، وتوقعاتنا المتوسطة لعام 2026 إلى 68 دولارا لخام برنت خام غرب تكساس الوسيط إلى 64 دولارا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام