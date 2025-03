ذي قار تردم 55 بحيرة أسماك متجاوزة وتواصل حملتها ضد التجاوزات المائية

2025-03-17 09:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار عن ردم 55 بحيرة أسماك متجاوزة خلال الفترة الماضية، في إطار عملها المستمر للحفاظ على كمية المياه وضمان توزيعها العادل. وقال مدير الموارد المائية في ذي قار هاشم محيبس، لشبكة أخبار الناصرية إن اللجنة رفع التجاوزات ماضية في تنفيذ حملات الإزالة دون توقف. وشدد على...

