محافظ ذي قار ينهي تكليف قائمقامي قضائي الناصرية والفهود ويكلف بدلاء

2025-03-17

شبكة أخبار الناصرية: أصدر محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، قرارًا اليوم بإنهاء تكليف كل من قائمقامي قضائي الناصرية والفهود، وتكليف بدلاء عنهما . وبحسب وثيقة رسمية صادرة من ديوان المحافظة والتي حصلت شبكة أخبار الناصرية على نسخة منها، تم تعيين ليث دخيل منهل في منصب قائممقام قضاء الناصرية خلفًا لقائمقامها...

