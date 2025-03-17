2025-03-17 10:00:05 - المصدر: ايشان

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلافات التجارية وزيادة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات […]

ظهرت المقالة الذهب يواصل صعوده التاريخي مستفيدا من التوترات العالمية أولاً على ايشان.



