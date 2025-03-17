العراق في صدارة مستوردي الأرز الأمريكي إلى جانب السعودية والأردن

2025-03-17 10:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الزراعة الأمريكية، بأن العراق والسعودية والأردن يُعدّون من أكبر الأسواق المستوردة للأرز الأمريكي، في ظل منافسة قوية من الموردين الآسيويين والأمريكيين الجنوبيين.

وذكرت الوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "منطقة الشرق الأوسط، التي تضم العراق وإيران والسعودية والإمارات، تُعدّ ثالث أكبر منطقة استيراد للأرز في العالم"، مشيرة إلى أن "العراق والسعودية والأردن تعد من الأسواق الرئيسية للأرز الأمريكي".

وأوضحت أن "العراق استورد ما معدله 111 ألف طن سنوياً من الأرز الأمريكي بين عامي 2023 و2024، يليه السوق السعودي بـ 100 ألف طن سنوياً، ثم الأردن بواقع 64 ألف طن سنوياً".

ولفتت الوزارة إلى أن "الولايات المتحدة تواجه منافسة قوية في سوق الشرق الأوسط من الموردين الآسيويين، لا سيما تايلاند والهند، إلى جانب المصدرين من أمريكا الجنوبية".

وأضاف التقرير أن "إنتاج الولايات المتحدة من الأرز بلغ 160.4 مليون قنطار (كياو) في عام 2023، ورغم أنه يمثل 2% فقط من الإنتاج العالمي، فإن الصادرات الأمريكية تشكل 5% من إجمالي صادرات الأرز عالميًا".