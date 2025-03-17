الكويت تشكر العراق على إعفاء جماهيرها من سمة الدخول

2025-03-17 13:25:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الكويت

قدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، شكره للعراق، على منح المشجعين الكويتيين تأشيرات دخول مجانية لحضور مباراة منتخبهم أمام المنتخب العراقي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وذكر الاتحاد الكويتي في بيان أن" تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ، والسفير العراقي لدى دولة الكويت المنهل الصافي، بعد الموافقة على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بإعفاء الجماهير الكويتية الراغبة بحضور مباراة الكويت والعراق من سمة الدخول ( الفيزا) لتكون بالمجان".وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط الرياضية بين البلدين وتسهيل مشاركة الجماهير في دعم منتخباتهم الوطنية.



