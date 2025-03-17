2025-03-17 14:09:04 - المصدر: ايشان

تحدث الخبير المصري محمد مخلوف، الباحث في شؤون الأمن القومي عن زلزال سياسي في إسرائيل يهدد عرش بنيامين نتنياهو. وأشار الباحث المصري في تدوينة له عبر موقع “إكس” إلى أن هذا الديكتاتور يخدع شعبه ويخالف القانون الدولي وقوانين بلاده، موضحا أن هناك خلافات كبرى وصراع بلغ ذروته بينه وبين أجهزته الأمنية. ونوه بأن رئيس […]

ظهرت المقالة خبير في الأمن القومي: نتنياهو يواجه زلزالاً سياسياً يهدد عرشه أولاً على ايشان.



