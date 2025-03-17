2025-03-17 14:09:04 - المصدر: ايشان

كشف مدير إدارة المطارات، في وزارة النقل العراقية، حسين الزبيدي، يوم الاثنين، عن عدة مشاريع في مطار بغداد الدولي ستنتهي بداية شهر نيسان المقبل، حيث ستظهر صالاته بحلّة جديدة تتناسب مع أهمية المطار والخدمات المقدمة للمسافرين. وقال الزبيدي، في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن توجيهات وزير النقل رزاق محيبس، فرضت ضغوطًا مستمرة على الفرق […]

ظهرت المقالة تأهيل شامل لمطار بغداد الدولي: صالات جديدة ومدارج مطوّرة أولاً على ايشان.



