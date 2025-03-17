لاتخاذ التدابير.. لجنة نيابية تبحث مع الأجهزة الاستخبارية تداعيات أحداث سوريا

2025-03-17 14:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، رؤساء الاجهزة الإستخبارية لمناقشة تداعيات الأحداث في سوريا.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "استضافت اليوم، رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير الاستخبارات في الحشد الشعبي".

وبينت أن "الاستضافة جاءت لبحث تداعيات التطورات الأخيرة في سوريا وانعكاساتها على الأمن الوطني، لمتابعة المستجدات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد".

وأكدت اللجنة خلال اللقاء على "أهمية تعزيز الجهود الأمنية والاستخبارية لمواجهة التحديات الراهنة، وحماية السيادة الوطنية، وضمان أمن المواطنين"، مشددة على "التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية لمواكبة المستجدات واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار".