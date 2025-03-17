أربيل تسلم بغداد 48 مليار دينار من إيرادات "غير نفطية"

2025-03-17 14:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تحويل حصة "الخزينة الاتحادية" من الايرادات غير النفطية إلى بغداد، لشهر شباط الماضي.

وبحسب بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، بلغت قيمة المبلغ المحوّل 48 ملياراً و722 مليون دينار عراقي، حيث تم إيداعه في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت الشهر الماضي، عن تحويل نحو 52 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية في بغداد.