منتدى RELEX الرياض يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في رؤية السعودية 2030 ونمو تجارة التجزئة

2025-03-17 14:39:16 - المصدر: RELEX Solutions

جمعت RELEX Solutions، التي تستضيف أول فعالية لها في الشرق الأوسط، بين نخبة من قادة المجال لمناقشة التطورات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في تخطيط تجارة التجزئة وسلسلة التوريد. وشدد منتدى RELEX الرياض على التزام الشركة بمساعدة الشركات في المنطقة على تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر والمواءمة مع رؤية السعودية 2030.

الرياض — استضافت RELEX Solutions، إحدى الشركات الرائدة في توفير الحلول الموحدة لتخطيط سلسلة التوريد وتجارة التجزئة، أول فعالية لها في الشرق الأوسط، منتدى RELEX الرياض في السفارة الفنلندية في 24 فبراير. وجمع المنتدى بين 30 خبيرًا في المجال لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد وعمليات تجارة التجزئة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

أكدت RELEX Solutions، المعروفة بتوفير منصة موحدة لتجار التجزئة وتجار الجملة والمصنِّعين لتحسين الكفاءة التشغيلية، على التزامها بدعم الشركات في المنطقة من خلال التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومثّلت هذه الفعالية خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي بين فنلندا والمملكة العربية السعودية، وخاصة في إستراتيجيات تجارة التجزئة المدفوعة بالتكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي يؤدي دورًا رئيسيًا في رؤية السعودية 2030

افتتح أليكس سينتيميريو، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في RELEX، المنتدى بكلمة رئيسية تناولت مستقبل تخطيط سلسلة التوريد وتجارة التجزئة، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح العقد المقبل للقطاع. وقال: "بحلول عام 2030، سيعتمد الرابحون في قطاع التجزئة على إستراتيجيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في ظل بيئة شديدة التنافسية. وإن تبني حلول متقدمة لتخطيط سلسلة التوريد وتجارة التجزئة سيؤدي دورًا محوريًا في مساعدة الشركات السعودية على تحقيق أهدافها الطموحة رؤية السعودية 2030".

أبرزت الفعالية تأثير RELEX في المنطقة من خلال حلولها التي تُحسّن العمليات التشغيلية لعملائها. ويُمكن لعملاء RELEX تعزيز التوافر، وتحسين التنبؤ بالطلب، وتقليل الهدر من خلال دمج الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التخطيط، ما يُسهم في إدارة سلسلة التوريد بكفاءة أكبر.

تقدم RELEX خدماتها لأكثر من 500 عميل حول العالم، وقد رسّخت حضورها القوي في الشرق الأوسط حيث تدعم شركات رائدة، مثل Panda Retail، وGetir، وBinzagr، وماجد الفطيم. ويدمج نهج الشركة الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين إدارة المخزون والخدمات اللوجستية وتخطيط الإنتاج، ما يضمن قدرة الشركات على تلبية طلبات العملاء مع تقليل أوجه عدم الكفاءة.

فنلندا والمملكة العربية السعودية توثقان الصلات من خلال التكنولوجيا والابتكار

استضافت السفيرة الفنلندية لدى المملكة العربية السعودية، آنو إيريكا فيليانين، الفعالية في مقر الإقامة الكائن بالسفارة، مؤكدة على أهمية التعاون الثنائي في التقدم التكنولوجي.

وقالت: "تعد المملكة العربية السعودية لاعبًا عالميًا رئيسيًا وشريكًا قيّمًا لفنلندا. لقد سررتُ باستضافة منتدى RELEX الرياض، الذي وفر منبرًا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين بلدينا في مجالي التكنولوجيا والابتكار".

ومع تركيز الشركات السعودية على التحول الرقمي بشكل متزايد، يستمر الطلب على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في النمو. وتهدف RELEX، من خلال الاستفادة من التحليلات التنبؤية والأتمتة، إلى دعم تجار التجزئة والجملة والمصنّعين في التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، وتعزيز المرونة التشغيلية، والتوافق مع أهداف الاستدامة المحددة في رؤية السعودية 2030.

عمل منتدى RELEX الرياض كمنصة لتبادل المعرفة والحوار بين أبناء المجال، مسلطًا الضوء على دور الشركة في دفع عجلة الابتكار في تخطيط سلسلة التوريد وتجارة التجزئة. ويعكس نجاح هذه الفعالية تنامي إقبال المنطقة على الكفاءات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتمثل مرحلة فاصلة في مسيرة توسع RELEX في الشرق الأوسط.