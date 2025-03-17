رئاسة الجمهورية تجدد دعوتها لإقرار قانون محافظة حلبجة

2025-03-17 14:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/جددت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الإثنين، دعوتها مجلس النوابإلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كما حثت القوى السياسية على تأييد هذاالمطلب.

وذكرت الرئاسة في كلمة ألقاها مستشارها أمير الكناني عقب وقفة صمت وحداد بمناسبة الذكرى السنويةلقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية بحضور الرئيس عبد اللطيف رشيد: "نستذكراليوم ذكرى جرائم البعث بحق الشعب العراقي ومنها جرائم الابادة في حلبجة والأنفالوالمقابر الجماعية وقتل العلماء والرموز الوطنية".

وأضافت، أن "العراقيين جميعا يرفضون الظلم بأشكاله ويتطلعون لحياة حرةكريمة"، مبينة ان "الهجوم على حلبجة واحدة من الاعتداءات المباشرة حيثفاقت في وحشيتها ما فعلته النازية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية".

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى، أن "اهالي حلبجة كانوا ضحايا سياساتهوجاء وهي تمثل إحدى الجرائم ضد الإنسانية"، لافتة إلى أن "حلبجة ليستشاهدة لوحدها على الموت، حيث انتفضت محافظات العراق من الوسط والجنوب عام 1991وكانت المقابر الجماعية بانتظارهم".

ودعت المجتمع الدولي، الى "منع انتشار اسلحة الدمار الشامل المحرمةدوليا ووقف الحروب والنزاعات، اضافة الى خدمة ذوي الضحايا وتقديم الدعم اللازملهم".

واكدت رئاسة الجمهورية، على "ضرورة اعادة المدن المتضررة"، داعية"مجلس النواب، الى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة تكريما لهذه المدينةالغالية التي قدمت شهدائها، ونحث القوى السياسية على تأييد هذا المطلب".

وكانت رئاسة جمهورية العراق قد دعت أمس الأحد، الجهات المعنية إلى التعجيلبتحويل حلبجة إلى المحافظة الـ19 في البلاد، تزامناً مع الذكرى الـ37 للقصفالكيمياوي على المدينة.