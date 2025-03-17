2025-03-17 15:36:04 - المصدر: ايشان

طالب رافائيل جلاكسمان، النائب الفرنسي من حزب “بلاس بوبليك” (الوسط اليساري)، الولايات المتحدة بإعادة تمثال الحرية، معتبرًا أن السياسة الأمريكية الحالية تتناقض مع القيم التي يمثلها التمثال. جاء ذلك خلال مؤتمر حزبي أمس الأحد، حيث انتقد جلاكسمان بشدة موقف الولايات المتحدة من أوكرانيا وروسيا. وقال جلاكسمان: “أعيدوا لنا تمثال الحرية. سنقول للأمريكيين الذين اختاروا الوقوف […]

ظهرت المقالة نائب فرنسي يطالب أمريكا بإعادة تمثال الحرية: سياستكم تتناقض مع القيم التي يمثلها أولاً على ايشان.



