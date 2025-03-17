اعتقال تاجر وموزعي مواد مخدرة في بغداد

2025-03-17 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الرصافة، يوم الاثنين، اعتقال تاجر وموزعين للمواد المخدرة ضمن منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة العراقية.

وأوضح بيان للشرطة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات تلقتها شرطة الرصافة تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم لقيامهم ببيع وتوزيع المواد المخدرة على متعاطين ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف أن "فريق عمل مختص من (قسم شرطة بغداد الجديدة، ومفارز فوج طوارئ الرصافة السابع) وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الأخرى، نصب كميناً محكماً ادى إلى القاء القبض على (3) متهمين (تاجر وموزعين اثنين) للمواد المخدرة بالجرم المشهود".

وبحسب البيان، ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة نوع (كرستال) وأجهزة تعاطي للمخدرات، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بنقل وتوزيع (الكرستال) على الأشخاص المتعاطين ضمن المنطقة المذكورة.