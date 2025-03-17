العدو اللدود لمحمد صلاح يبرر هزيمة ليفربول

2025-03-17 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

علق أسطورة ليفربول، جيمي كاراغر، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، على هزيمة الريدز من نيوكاسل وخسارته لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبرر انخفاض مستوى محمد صلاح الملحوظ.

وجيمي كاراغر في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية، إن "نيوكاسل لم يفز فحسب بل سحق ليفربول سحق ليفربول وأنا أعني الكلمة".

وأضاف: "أجد أنه من الصعب أن أكون ناقدا وأقول أن ليفربول كان سيء ولذلك خسر، ولكن نيوكاسل كان الأفضل وتمكن من أن يحسم كل شيء لصالحه منذ الدقيقة الأولى"، مبيناً أن "غياب الظهير الأيمن المصاب ترينت ألكسندر أرنولد أثر سلبا على عطاء صلاح".

وقال كاراغر في: "ربما يحصل ليفربول على مدافع أقوى في المواجهات الفردية، لكنهم سيفتقدون تمريرات أرنولد المميزة وهذا قد يؤثر على محمد صلاح".

وعلى الرغم من تألق "الفرعون" المصري الواضح في الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيقه العديد من الأرقام القياسية في المسابقة، إلا أن صلاح لم يتمكن حتى الآن من ترك بصمة واضحة في المباريات الحاسمة التي تؤدي إلى التتويج بالألقاب.

تجدر الإشارة إلا أن ليفربول تعرض لصدمة كبيرة أخرى خلال هذا الأسبوع بعد خروجه المرير من الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات