رحيل الكاتب والمفكر الكوردي عبدالله حمه باقي في السليمانية

2025-03-17 16:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحل الكاتب والمفكر الكوردي عبداللهحمه باقي، يوم الإثنين، في محافظة السليمانية بعد صراع مع المرض.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن، الكاتبوالمفكر عبدالله حمه باقي، يُعد من الشخصيات البارزة في المشهد الثقافي الكوردي، وقدفارق الحياة ظهر اليوم، بعد معاناة مع المرض.

ويُعرف الراحل بإسهاماته الكبيرة في مجالاتالأدب والفنون، حيث كان باحثًا غزير الإنتاج وصاحب العديد من المؤلفات التي تناولتمختلف الجوانب الفنية والثقافية، كما كان يتمتع بمكانة مرموقة بين المفكرينوالمثقفين، نظرًا لدوره في تطوير الحركة التنويرية الكوردية وتعزيز الهويةالثقافية للمنطقة.

وكان الفقيد شقيق الكاتب والباحث حمه حمه باقي،الذي يعد أيضًا من الشخصيات البارزة في المشهد الثقافي الكوردي.

ويُعد الراحل أحد أبرز الباحثين والكتّاب فيمجال الفنون، حيث أثرى المكتبة الكوردية بعشرات الدراسات والإبداعات الأدبية.