رئيس الوزراء يفتتح عبر دائرة تلفزيونية خدمة المحطة الوسيطة للبطاقة الوطنية

2025-03-17 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، اليوم الإثنين، خدمة المحطة الوسيطة للبطاقة الوطنية في هيئة التقاعد الوطنية ومديرية الأدلة الجنائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل وزارة الداخلية وافتتح- عبر دائرة تلفزيونية- خدمة المحطة الوسيطة للبطاقة الوطنية في هيئة التقاعد الوطنية ومديرية الأدلة الجنائية".

وأضاف البيان، أن "الخدمة ستكون بديلًا نهائيًا عن عملية صحّة الصدور".